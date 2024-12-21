«Барселона» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 21 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона» после 18 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда имеет в своём активе 38 очков. Мадридский «Атлетико» с аналогичным количеством очков после 17 матчей занимает второе место.