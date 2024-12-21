«Барселона» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 21 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Барселона» после 18 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда имеет в своём активе 38 очков. Мадридский «Атлетико» с аналогичным количеством очков после 17 матчей занимает второе место.
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