Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Легендарный храм мирового футбола». Перес — об обновлённом «Сантьяго Бернабеу»

«Легендарный храм мирового футбола». Перес — об обновлённом «Сантьяго Бернабеу»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес на рождественском обеде с представителями СМИ заявил о том, что клуб практически завершил работы по реконструкции своего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

«Мы приближаемся к завершению работ на «Бернабеу». Мечта болельщиков «Реала» стала реальностью, и мы гордимся тем, что наш дом, один из самых легендарных храмов мирового футбола, стал одним из величайших архитектурных символов — достижением Мадрида и Испании. Обновлённый «Бернабеу» является престижем для нашего города и для нашей страны и станет очень важной вехой для будущего «Реала», — приводит слова Переса официальный сайт «Реала».

«Сливочные» набрали 37 очков в 17 матчах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

Материалы по теме
Флорентино Перес подвёл итоги года для мадридского «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android