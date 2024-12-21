«Легендарный храм мирового футбола». Перес — об обновлённом «Сантьяго Бернабеу»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес на рождественском обеде с представителями СМИ заявил о том, что клуб практически завершил работы по реконструкции своего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

«Мы приближаемся к завершению работ на «Бернабеу». Мечта болельщиков «Реала» стала реальностью, и мы гордимся тем, что наш дом, один из самых легендарных храмов мирового футбола, стал одним из величайших архитектурных символов — достижением Мадрида и Испании. Обновлённый «Бернабеу» является престижем для нашего города и для нашей страны и станет очень важной вехой для будущего «Реала», — приводит слова Переса официальный сайт «Реала».

«Сливочные» набрали 37 очков в 17 матчах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.