«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад» в 18-м туре Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Сельта» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе « Абанка Балаидос» в Виго (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером (Испания). «Сельта» одержала победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте: отличился нападающий «Сельты» Пабло Дуран. На 45+1-й минуте он оформил дубль. На 50-й минуте Дуран мог оформить хет-трик, но взятие ворот было отменено.

«Сельта» набрала 24 очка в 18 матчах и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» занимает седьмое место, заработав 25 очков в 18 матчах.