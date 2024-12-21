«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад» в 18-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Сельта» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе « Абанка Балаидос» в Виго (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером (Испания). «Сельта» одержала победу со счётом 2:0.
Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 18:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Дуран – 40' 2:0 Дуран – 45+1'
Счёт в матче был открыт на 40-й минуте: отличился нападающий «Сельты» Пабло Дуран. На 45+1-й минуте он оформил дубль. На 50-й минуте Дуран мог оформить хет-трик, но взятие ворот было отменено.
«Сельта» набрала 24 очка в 18 матчах и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» занимает седьмое место, заработав 25 очков в 18 матчах.
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