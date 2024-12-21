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Сергей Юран: думаю, Гвардиола не бросит «Манчестер Сити» — это удел слабых

Сергей Юран: думаю, Гвардиола не бросит «Манчестер Сити» — это удел слабых
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Российский тренер Сергей Юран считает, что Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», не уйдёт из клуба на фоне плохих результатов.

«Лично Гвардиолу не знаю, мы пересекались с ним на поле, когда я играл в «Динамо» Киев и «Бенфике». На поле он боец. Какой он в жизни — трудно судить. Думаю, он не бросит «Манчестер Сити». Это удел слабых: «Я не могу». Это не в его характере.

Ясно, что он не может понять, что Родри нет — и всё рушится, проигрывают. Мне было это понятно в Нижнем, когда мы сильно просели из-за потери Майга. Думаю, он не хочет допускать, что всё из-за одного футболиста, потому что у него серьёзные игроки в команде. Но, мне кажется, он к этому придёт. В футболе есть и такие вещи — команда может попасть в яму без основополагающего игрока», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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