Бывший спортивный директор «Оренбурга» назвал лучшего на данный момент игрока РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев считает бразильского полузащитника «Зенита» Вендела лучшим футболистом РПЛ на данный момент.

«Лучший игрок РПЛ? Назову Вендела, как ни крути, он держит уровень. Топ-игрок. Может, сейчас он играет не так ярко, но всем понятно, что он из себя представляет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Вендел принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом в шести последних сезонах подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые идут на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав перед зимней паузой 39 очков в 18 матчах.