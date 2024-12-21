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Бывший спортивный директор «Оренбурга» назвал лучшего на данный момент игрока РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» назвал лучшего на данный момент игрока РПЛ
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев считает бразильского полузащитника «Зенита» Вендела лучшим футболистом РПЛ на данный момент.

«Лучший игрок РПЛ? Назову Вендела, как ни крути, он держит уровень. Топ-игрок. Может, сейчас он играет не так ярко, но всем понятно, что он из себя представляет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Вендел принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом в шести последних сезонах подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые идут на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав перед зимней паузой 39 очков в 18 матчах.

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