Экс-игрок «Ростова» Гацкан: Карпина в своём пивном ресторане не видел, а Онопко — встречал

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, рассказал, кто из известных в прошлом футболистов посещал пивной ресторан, которым владеют он и его супруга.

— У меня хороший ресторан с широким ассортиментом — больше ста сортов бельгийского пива. Мы работаем уже четыре года, и отзывы только хорошие. Люди любят к нам приходить, чтобы хорошо покушать и выпить качественного пива. Мы гордимся этим. Жена больше занимается рестораном, а я «работаю» лицом заведения (улыбается). У неё получился качественный продукт. Ещё раз повторюсь, у нас только хорошие отзывы и полная посадка. Значит, мы делаем всё правильно.

— Карпин на кружечку не заходил в ваш ресторан?

— Честно, не знаю и не спрашивал. А вот Виктора Савельевича Онопко и наших испанских тренеров встречал. Про Георгиевича не знаю. Если у вас будет возможность, спросите (смеётся), — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на данный момент Валерий Карпин возглавляет сборную России и «Ростов», а Онопко входит в его штаб в обеих командах.