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«Саутгемптон» объявил о назначении Ивана Юрича на пост главного тренера

«Саутгемптон» объявил о назначении Ивана Юрича на пост главного тренера
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Хорватский специалист Иван Юрич стал новым главным тренером английского «Саутгемптона», сообщает пресс-служба «святых».

Сообщается, что стороны подписали соглашение сроком на 18 месяцев. Ранее английский клуб отправил в отставку предыдущего наставника Расселла Мартина после разгромного поражения команды в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (0:5).

Предыдущим местом работы 49-летнего Ивана Юрича была «Рома». Отметим, что хорват был уволен из итальянского клуба спустя два месяца после назначения. Ранее специалист также успел поработать главным тренером в «Торино», «Вероне», «Дженоа», «Мантове» и «Кротоне».

На данный момент «Саутгемптон» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего пять очков в 16 матчах.

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