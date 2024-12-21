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Александр Гацкан: надеюсь, Россию вернут на международную арену в ближайшие годы

Александр Гацкан: надеюсь, Россию вернут на международную арену в ближайшие годы
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о потенциальном возвращении сборной России на международную арену.

«Мы верим, что Россию в следующем году вернут на международную арену! Я надеюсь, это произойдёт в ближайшие годы. Без этого тяжело развивать российский футбол. С другой стороны, отсутствие международных турниров может быть и к лучшему. Дай бог, чтобы эта молодёжь, которая сейчас растёт, становилась более качественной. ЮФЛ и организация, которую сделал «Газпром», уже дают свои плоды. Конечно, нам, молодёжным и юношеским тренерам, нужно улучшать свои качества и уровень мастерства. Это потом будет выплёскиваться во взрослый футбол. Чем сильнее будет юношеский футбол и качественнее тренерские штабы, тем будет больше наших футболистов в РПЛ, Европе и сборной», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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