Агент Кокорина прокомментировал дубль футболиста за «Арис» в матче с «Омонией 29М»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал дубль своего клиента в ворота «Омонии 29М» (3:0) в матче 15-го тура чемпионата Кипра.

«Саша регулярно забивает и становился до этого лучшим игроком Кипра. Так что это его обычное состояние», — приводит слова Бердышева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Александр Кокорин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до весны 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.