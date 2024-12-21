Агент Кокорина прокомментировал дубль футболиста за «Арис» в матче с «Омонией 29М»
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал дубль своего клиента в ворота «Омонии 29М» (3:0) в матче 15-го тура чемпионата Кипра.
Кипр — Первый дивизион . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Омония 29М
Кофину
Окончен
0 : 3
Арис
Лимасол
0:1 Гомис – 22' 0:2 Кокорин – 54' 0:3 Кокорин – 64'
«Саша регулярно забивает и становился до этого лучшим игроком Кипра. Так что это его обычное состояние», — приводит слова Бердышева «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Александр Кокорин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до весны 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.
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