Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1), поблагодарив болельщиков за поддержку.
«Я благодарен нашим болельщикам. Они очень гордятся нашей работой, и мы нуждаемся в них. То, как они болели сегодня: поддерживали, передавали свою энергию, — это очень важно для нас.
«Манчестер Сити» — очень сложная команда, и я думаю, что мы сыграли фантастически. Мы выступали в составе из 11 игроков, а наши болельщики — 12-й игрок. Мы очень гордимся и благодарны им», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.
«Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Бирмингема набрала 28 очков за 17 матчей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке.
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