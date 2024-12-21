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Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» в матче с «Манчестер Сити»

Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» в матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1), поблагодарив болельщиков за поддержку.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Дуран – 16'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Фоден – 90+3'    

«Я благодарен нашим болельщикам. Они очень гордятся нашей работой, и мы нуждаемся в них. То, как они болели сегодня: поддерживали, передавали свою энергию, — это очень важно для нас.

«Манчестер Сити» — очень сложная команда, и я думаю, что мы сыграли фантастически. Мы выступали в составе из 11 игроков, а наши болельщики — 12-й игрок. Мы очень гордимся и благодарны им», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

«Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Бирмингема набрала 28 очков за 17 матчей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке.

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