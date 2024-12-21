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Радченко: говорить о каком-то глобальном кризисе в «Зените» я бы не стал

Радченко: говорить о каком-то глобальном кризисе в «Зените» я бы не стал
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Бывший футболист Дмитрий Радченко прокомментировал мнение о том, что спад «Зенита» в первой части текущего сезона РПЛ был связан с усталостью бразильских легионеров.

«Я не думаю, что существует проблема некой усталости бразильцев «Зенита» или отсутствия у них должной мотивации. Сергей Семак прекрасно знает этих игроков, их характер, представляет, на что они способны. И клуб делает всё возможное, чтобы футболистам было комфортно в Петербурге, им продлевают контракты на лучших условиях и так далее.

Конечно, есть моменты, которые сейчас, в зимнюю паузу, надо исправлять, но говорить о каком-то глобальном кризисе в «Зените» я бы не стал», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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