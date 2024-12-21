Гацкан: качественное пиво, не из забегаловки, полезнее колы

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, поделился мнением о необходимости употребления пива футболистами после матчей. Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков поддержал идею употребления пива после игр.

— Карпин говорит, что лучше выпить пива после матча, чем «Колу». Вы тоже так считаете?

— Надо понять, с чем сравнивать. «Колу» и пиво или воду и пиво. Если «Колу» и пиво, конечно, качественное пиво — не из забегаловки. Оно 100% пойдёт в плюс. Если пиво и воду, конечно же, воду, но только качественную — не из-под крана, — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.