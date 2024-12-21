Головин пропустит кубковый матч с клубом «Юнион Сен-Жан» из пятой лиги Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в выездном матче 1/32 финала Кубка Франции с клубом «Юнион Сен-Жан», который пройдёт в воскресенье, 22 декабря, сообщает пресс-служба монегасков.

Россиянин не был включён в заявку на этот матч главным тренером команды Ади Хюттером. Сообщается, что данное решение было принято по медицинским показаниям.

В нынешнем сезоне Лиги 1 на счету 28-летнего россиянина 13 матчей и два забитых мяча. Его команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков после 16 матчей. В последней встрече монегаски уступили дома лидерующему «ПСЖ» (2:4).

«Юнион Сен-Жан» выступает в лиге Националь-3 — пятом по силе дивизионе французского футбола.