Агент игрока «Балтики» Фернандеса: прошлым летом был интерес от «Краснодара» и «Локо»

Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы нападающего «Балтики» Алекса Фернандеса, заявил о готовности своего клиента перейти в клуб из РПЛ. Также Пинейро рассказал, что летом Фернандесом интересовались «Краснодар» и «Локомотив».

«Мы готовы рассматривать предложения из РПЛ, но пока ничего нет. Прошлым летом был интерес от «Краснодара» и «Локомотива», — приводит слова Пинейро «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.