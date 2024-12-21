Лерой Зане может перейти в «Барселону» свободным агентом — Sport.es

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лерой Зане может перейти в каталонскую «Барселону» летом 2025 года в статусе свободного агента. Об этом сообщили Sport.es.

По информации источника, «Барселона» заинтересована в переходе 28-летнего игрока летом 2025 года, когда истечёт его контракт с мюнхенской «Баварией». Главный тренер испанского клуба Ханс-Дитер Флик ранее уже работал с игроком в Германии, и между ними сложились довольно тёплые отношения. Тем не менее приоритетом для футболиста является продление действующего соглашения. Кроме «Барселоны», Лероем также интересуются «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед»

В текущем сезоне Лерой Зане провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.