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Мбаппе угрожает «ПСЖ» отзывом лицензии УЕФА на участие в Лиге чемпионов — Sport.es

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе угрожает «ПСЖ» отзывом лицензии УЕФА на участие в Лиге чемпионов из-за задолженности парижского клуба по зарплате в размере € 55 млн перед игроком. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Мбаппе намерен обратиться с требованием о лишении «ПСЖ» лицензии УЕФА на участие в Лиге чемпионов, чтобы принудить свой бывший клуб оплатить задолженность

«Мы рассматриваем дело, которое выходит за рамки моего клиента», — заявила адвокат Мбаппе Дельфина Верхейден, намекая не важность спора.

Ранее Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) отклонил обращение бывшего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе по задолженности парижского клуба перед футболистом в размере € 55 млн.