«Арсенал» лидирует в АПЛ по голам с угловых с момента прихода нового тренера по стандартам

В эти минуты в Лондоне проходит матч 17-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пэлас» принимает «Арсенал». На данный момент идёт середина второго тайма, счёт 4:1 в пользу «канониров».

Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус уже к 14-й минуте отметился дублем, а свой второй гол он забил после розыгрыша углового. Этот гол стал 50-м для «пушкарей», забитым в результате розыгрыша этого стандартного положения с тех пор, как в 2021 году к команде присоединился тренер по стандартам Николя Жовер. Это лучший результат среди всех клубов АПЛ за это время.

В случае победы в этой встрече команда Микеля Артеты обойдёт «Ноттингем Форест» и выйдет на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 33 очками.