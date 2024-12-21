«Арсенал» лидирует в АПЛ по голам с угловых с момента прихода нового тренера по стандартам
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В эти минуты в Лондоне проходит матч 17-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пэлас» принимает «Арсенал». На данный момент идёт середина второго тайма, счёт 4:1 в пользу «канониров».
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6' 1:1 Сарр – 11' 1:2 Жезус – 14' 1:3 Хаверц – 38' 1:4 Мартинелли – 60' 1:5 Райс – 84'
Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус уже к 14-й минуте отметился дублем, а свой второй гол он забил после розыгрыша углового. Этот гол стал 50-м для «пушкарей», забитым в результате розыгрыша этого стандартного положения с тех пор, как в 2021 году к команде присоединился тренер по стандартам Николя Жовер. Это лучший результат среди всех клубов АПЛ за это время.
В случае победы в этой встрече команда Микеля Артеты обойдёт «Ноттингем Форест» и выйдет на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 33 очками.
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