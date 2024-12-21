«Барселона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

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Сегодня, 21 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Барселона»: Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Рафинья, Лопес Мартин, Касадо, Педри, Гави, Левандовски.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Лангле, Галан, Льоренте, Де Пауль, Барриос, Галлахер, Симеоне, Гризманн, Альварес.

«Барселона» после 18 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда имеет в своём активе 38 очков. Мадридский «Атлетико» с аналогичным количеством очков после 17 матчей занимает второе место.