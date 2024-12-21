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Гендиректор «Байера» прокомментировал ситуацию с контрактом Вирца

Гендиректор «Байера» прокомментировал ситуацию с контрактом Вирца
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Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро заявил, что рассчитывает на продление контракта между его клубом и полузащитником Флорианом Вирцем. Ранее стало известно, что игрок может продлить соглашение и отказаться от перехода в летнее трансферное окно как минимум на год. Действующий договор Вирца истекает летом 2027 года.

«Мы хотим, чтобы Флориан играл за нас как можно дольше. Было бы здорово, если бы он остался хотя бы до чемпионата мира 2026 года, то есть до следующего сезона включительно. Вероятность того, что это произойдёт, очевидно, возрастает с продлением контракта. Поэтому мы бы очень хотели продлить его соглашение», — приводит слова Карро журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Вирц в текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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