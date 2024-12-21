Покер Патрика Шика принёс «Байеру» уверенную победу над «Фрайбургом» в матче Бундеслиги

В Леверкузене завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Байер» разгромил «Фрайбург» со счётом 5:1.

Главным героем встречи стал чешский нападающий хозяев Патрик Шик, забивший четыре мяча. Ещё один гол в составе «Байера» записал на свой счёт полузащитник Флориан Вирц. У «Фрайбурга» единственный мяч на счету полузащитника Винченцо Грифо.

Леверкузенцы одержали восьмую победу подряд во всех турнирах, набрали 32 очка и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая на четыре очка от лидирующей «Баварии». «Фрайбург» находится на восьмой строчке с 24 очками.

Напомним, «Байер» является действующим чемпионом Бундеслиги. В прошлом сезоне команда прошла весь чемпионат без единого поражения.