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Покер Патрика Шика принёс «Байеру» уверенную победу над «Фрайбургом» в матче Бундеслиги

Покер Патрика Шика принёс «Байеру» уверенную победу над «Фрайбургом» в матче Бундеслиги
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В Леверкузене завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Байер» разгромил «Фрайбург» со счётом 5:1.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Шик – 45+1'     2:0 Вирц – 51'     2:1 Грифо – 55'     3:1 Шик – 67'     4:1 Шик – 74'     5:1 Шик – 77'    

Главным героем встречи стал чешский нападающий хозяев Патрик Шик, забивший четыре мяча. Ещё один гол в составе «Байера» записал на свой счёт полузащитник Флориан Вирц. У «Фрайбурга» единственный мяч на счету полузащитника Винченцо Грифо.

Леверкузенцы одержали восьмую победу подряд во всех турнирах, набрали 32 очка и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая на четыре очка от лидирующей «Баварии». «Фрайбург» находится на восьмой строчке с 24 очками.

Напомним, «Байер» является действующим чемпионом Бундеслиги. В прошлом сезоне команда прошла весь чемпионат без единого поражения.

Турнирная таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
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