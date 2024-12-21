«Атлетик» Б обыграл «Осасуну» в 18-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Осасуна» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом (Испания). «Атлетик» из Бильбао одержал победу со счётом 2:1.
Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Торро – 25' 1:1 Гурусета – 31' 1:2 Беренгер – 74'
Счёт в матче был открыт на 25-й минуте: отличился полузащитник «Осасуны» Лукас Торро. На 32-й минуте Горка Гурусета сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий «Атлетик» Бильбао Алекс Беренгер вывел свою команду вперёд.
«Осасуна» набрала 25 очков в 18 матчах и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетик» Бильбао занимает четвёртое место, заработав 36 очков в 18 матчах.
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