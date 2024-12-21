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Кристал Пэлас — Арсенал, результат матча 21 декабря 2024, счёт 1:5, АПЛ 2024-2025

«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ
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В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» завершился матч 17-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пэлас» потерпел разгромное поражение от «Арсенала» со счётом 1:5.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6'     1:1 Сарр – 11'     1:2 Жезус – 14'     1:3 Хаверц – 38'     1:4 Мартинелли – 60'     1:5 Райс – 84'    

Дублем в составе «канониров» отметился бразильский нападающий Габриэл Жезус. Ещё по мячу записали на свой счёт Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли и Деклан Райс. Единственный гол в составе хозяев на счету сенегальского форварда Исмаилы Сарра.

«Арсенал» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка, однако у мерсисайдцев две игры в запасе. «Кристал Пэлас» остался с 16 очками на 15-й строчке.

Напомним, действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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