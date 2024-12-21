«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ

В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» завершился матч 17-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пэлас» потерпел разгромное поражение от «Арсенала» со счётом 1:5.

Дублем в составе «канониров» отметился бразильский нападающий Габриэл Жезус. Ещё по мячу записали на свой счёт Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли и Деклан Райс. Единственный гол в составе хозяев на счету сенегальского форварда Исмаилы Сарра.

«Арсенал» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка, однако у мерсисайдцев две игры в запасе. «Кристал Пэлас» остался с 16 очками на 15-й строчке.

Напомним, действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».