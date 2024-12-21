Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Англии 21 декабря

Результаты матчей чемпионата Англии 21 декабря
Комментарии

Сегодня, 15 декабря, в 17-м туре английской Премьер-лиги были сыграны пять матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Англии 21 декабря:

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 2:1;
«Вест Хэм» — «Брайтон» — 1:1;
«Ипсвич Таун» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:4;
«Брентфорд» — «Ноттингем Форест» — 0:2;
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 1:5.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 36 очков после 15 игр. На второй строчке располагается «Челси», который заработал 34 очка в 16 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Англии «Арсенал» с 33 очками после 17 матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android