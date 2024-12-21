Результаты матчей чемпионата Англии 21 декабря
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Сегодня, 15 декабря, в 17-м туре английской Премьер-лиги были сыграны пять матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день.
Результаты матчей чемпионата Англии 21 декабря:
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 2:1;
«Вест Хэм» — «Брайтон» — 1:1;
«Ипсвич Таун» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:4;
«Брентфорд» — «Ноттингем Форест» — 0:2;
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 1:5.
Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 36 очков после 15 игр. На второй строчке располагается «Челси», который заработал 34 очка в 16 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Англии «Арсенал» с 33 очками после 17 матчей.
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