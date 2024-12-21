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Результаты матчей чемпионата Германии 21 декабря

Результаты матчей чемпионата Германии 21 декабря
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Сегодня, 21 декабря, прошли шесть матчей 15-го тура немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Германии, 15-й тур, результаты матчей 21 декабря:

«Айнтрахт» — «Майнц» — 1:3
«Вердер» — «Унион» — 4:1
«Хольштайн Киль» — «Аугсбург» — 5:1
«Хоффенхайм» — «Боруссия Мёнхенгладбах» — 1:2
«Штутгарт» — «Санкт-Паули» — 0:1
«Байер» — «Фрайбург» — 5:1

На данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии первое место занимает «Бавария», на счету которой 36 очков. Следом идёт «Байер» с 32 очками. Тройку сильнейших замыкает «Айнтрахт», набравший 27 очков.

Действующим чемпионом Бундеслиги является леверкузенский «Байер», который прошёл прошлый чемпионат без единого поражения.

Турнирная таблица Бундеслиги
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