Антонио Конте раскритиковал игру «Наполи» в победном матче с «Дженоа»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте раскритиковал игру своей команды в матче 17-го тура Серии А с «Дженоа» (2:1).

«Нам нужно защищаться, атакуя, а не сидеть сложа руки и позволять сопернику перехватывать инициативу. Когда я говорю о шагах и улучшениях, я имею в виду именно это. Сегодня нам повезло, мы могли бы с лёгкостью сидеть здесь и лить горькие слёзы. Не хочу лить горькие слёзы.

Парни должны понимать, что им необходимо играть от начала и до конца, постоянно держа ногу на педали газа. Мне не понравилось ничего во втором тайме. Защищаться, атакуя, — вот наша мантра», — приводит слова Конте Football Italia.

После этой победы в активе «Наполи» стало 38 очков. Команда занимает первое место после 17 сыгранных матчей. «Дженоа» с 16 очками находится на 13-м месте.