Антонио Конте раскритиковал игру «Наполи» в победном матче с «Дженоа»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте раскритиковал игру своей команды в матче 17-го тура Серии А с «Дженоа» (2:1).
«Нам нужно защищаться, атакуя, а не сидеть сложа руки и позволять сопернику перехватывать инициативу. Когда я говорю о шагах и улучшениях, я имею в виду именно это. Сегодня нам повезло, мы могли бы с лёгкостью сидеть здесь и лить горькие слёзы. Не хочу лить горькие слёзы.
Парни должны понимать, что им необходимо играть от начала и до конца, постоянно держа ногу на педали газа. Мне не понравилось ничего во втором тайме. Защищаться, атакуя, — вот наша мантра», — приводит слова Конте Football Italia.
После этой победы в активе «Наполи» стало 38 очков. Команда занимает первое место после 17 сыгранных матчей. «Дженоа» с 16 очками находится на 13-м месте.
- 21 декабря 2024
-
23:18
-
23:15
-
22:59
-
22:58
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:14
-
22:01
-
21:57
-
21:56
-
21:46
-
21:39
-
21:21
-
21:21
-
21:00
-
20:55
-
20:49
-
20:41
-
20:40
-
20:39
-
20:28
-
20:20
-
20:13
-
20:12
-
20:09
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:31