Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Конте раскритиковал игру «Наполи» в победном матче с «Дженоа»

Антонио Конте раскритиковал игру «Наполи» в победном матче с «Дженоа»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте раскритиковал игру своей команды в матче 17-го тура Серии А с «Дженоа» (2:1).

Италия — Серия А . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Замбо Ангисса – 15'     0:2 Ррахмани – 23'     1:2 Пинамонти – 51'    

«Нам нужно защищаться, атакуя, а не сидеть сложа руки и позволять сопернику перехватывать инициативу. Когда я говорю о шагах и улучшениях, я имею в виду именно это. Сегодня нам повезло, мы могли бы с лёгкостью сидеть здесь и лить горькие слёзы. Не хочу лить горькие слёзы.

Парни должны понимать, что им необходимо играть от начала и до конца, постоянно держа ногу на педали газа. Мне не понравилось ничего во втором тайме. Защищаться, атакуя, — вот наша мантра», — приводит слова Конте Football Italia.

После этой победы в активе «Наполи» стало 38 очков. Команда занимает первое место после 17 сыгранных матчей. «Дженоа» с 16 очками находится на 13-м месте.

Материалы по теме
«Наполи» победил «Дженоа» и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android