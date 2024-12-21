«Арсенал» установил исторический рекорд среди всех клубов АПЛ в матче с «Кристал Пэлас»
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Сегодня, 21 декабря, лондонский «Арсенал» разгромил на выезде «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ со счётом 5:1. Этот выездной матч стал шестым для «канониров» в 2024 году во всех турнирах, в котором они забили пять или более мячей. Это лучший результат в истории в пределах одного календарного года среди клубов элитного английского дивизиона.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6' 1:1 Сарр – 11' 1:2 Жезус – 14' 1:3 Хаверц – 38' 1:4 Мартинелли – 60' 1:5 Райс – 84'
Отметим, что «пушкари» не проигрывают с 6 ноября, когда в матче Лиги чемпионов уступили на выезде «Интеру» со счётом 0:1.
«Арсенал» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка, однако у мерсисайдцев две игры в запасе. В следующем матче команда Микеля Артеты 27 декабря примет дома «Ипсвич».
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