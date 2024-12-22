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Микель Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в АПЛ

Микель Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в АПЛ
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6'     1:1 Сарр – 11'     1:2 Жезус – 14'     1:3 Хаверц – 38'     1:4 Мартинелли – 60'     1:5 Райс – 84'    

«Сегодня мы были хладнокровны, во многих аспектах были лучше, чем в предыдущей игре. Мы забивали разными способами, в разных фазах, как и хотели, и не пропустили больше, потому что Давид Райя сделал два невероятных сейва.

Я очень рад, что мы выиграли, нам нужна была эта победа, особенно после двух ничьих, но в целом, если посмотреть на 10 игр, в последних семи мы не проигрывали», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

Дублем в составе «канониров» отметился бразильский нападающий Габриэл Жезус. Ещё по мячу записали на свой счёт Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли и Деклан Райс. Единственный гол в составе хозяев на счету сенегальского форварда Исмаилы Сарра.

«Арсенал» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на три очка, однако у мерсисайдцев две игры в запасе. «Кристал Пэлас» остался с 16 очками на 15-й строчке.

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