Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габриэл Жезус не проиграл ни одного матча из 61 в АПЛ, в котором он забивал

Габриэл Жезус не проиграл ни одного матча из 61 в АПЛ, в котором он забивал
Комментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус продлил свой рекорд, не проиграв ни одного матча английской Премьер-лиги, в котором он забивал хотя бы один гол. Об этом сообщил Squawka.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6'     1:1 Сарр – 11'     1:2 Жезус – 14'     1:3 Хаверц – 38'     1:4 Мартинелли – 60'     1:5 Райс – 84'    

Оформив дубль в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», бразилец принёс победу своей команде. Нападающий открыл счёт уже на шестой минуте, а через восемь минут он отправил свой второй мяч в игре в ворота соперника.

Габриэл Жезус забивал в 61 матче английской Премьер-лиги. В этих встречах команды нападающего пять раз сыграли вничью и одержали 56 побед в чемпионате.

В текущем сезоне Габриэл Жезус провёл за лондонский «Арсенал» во всех турнирах 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Материалы по теме
«Арсенал» установил исторический рекорд среди всех клубов АПЛ в матче с «Кристал Пэлас»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android