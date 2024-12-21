Габриэл Жезус не проиграл ни одного матча из 61 в АПЛ, в котором он забивал
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Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус продлил свой рекорд, не проиграв ни одного матча английской Премьер-лиги, в котором он забивал хотя бы один гол. Об этом сообщил Squawka.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6' 1:1 Сарр – 11' 1:2 Жезус – 14' 1:3 Хаверц – 38' 1:4 Мартинелли – 60' 1:5 Райс – 84'
Оформив дубль в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», бразилец принёс победу своей команде. Нападающий открыл счёт уже на шестой минуте, а через восемь минут он отправил свой второй мяч в игре в ворота соперника.
Габриэл Жезус забивал в 61 матче английской Премьер-лиги. В этих встречах команды нападающего пять раз сыграли вничью и одержали 56 побед в чемпионате.
В текущем сезоне Габриэл Жезус провёл за лондонский «Арсенал» во всех турнирах 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.
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