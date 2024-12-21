Габриэл Жезус не проиграл ни одного матча из 61 в АПЛ, в котором он забивал

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус продлил свой рекорд, не проиграв ни одного матча английской Премьер-лиги, в котором он забивал хотя бы один гол. Об этом сообщил Squawka.

Оформив дубль в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», бразилец принёс победу своей команде. Нападающий открыл счёт уже на шестой минуте, а через восемь минут он отправил свой второй мяч в игре в ворота соперника.

Габриэл Жезус забивал в 61 матче английской Премьер-лиги. В этих встречах команды нападающего пять раз сыграли вничью и одержали 56 побед в чемпионате.

В текущем сезоне Габриэл Жезус провёл за лондонский «Арсенал» во всех турнирах 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.