Артета ответил на вопрос о травме Саки, полученной в первом тайме матча с «Кристал Пэлас»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травме нападающего своей команды Букайо Саки, полученной в сегодняшнем матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1).

«Мы очень обеспокоены травмой Саки. Он схватился за подколенное сухожилие и не смог продолжить матч. Ему нужно будет пройти осмотр, но да, мы обеспокоены», — приводит слова Артеты авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, 23-летний англичанин покинул поле на 24-й минуте матча. Всего в нынешнем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах АПЛ за «канониров», в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету Саки четыре забитых мяча и два голевых паса в пяти матчах Лиги чемпионов.