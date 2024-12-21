Артета ответил на вопрос о травме Саки, полученной в первом тайме матча с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травме нападающего своей команды Букайо Саки, полученной в сегодняшнем матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1).
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6' 1:1 Сарр – 11' 1:2 Жезус – 14' 1:3 Хаверц – 38' 1:4 Мартинелли – 60' 1:5 Райс – 84'
«Мы очень обеспокоены травмой Саки. Он схватился за подколенное сухожилие и не смог продолжить матч. Ему нужно будет пройти осмотр, но да, мы обеспокоены», — приводит слова Артеты авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Напомним, 23-летний англичанин покинул поле на 24-й минуте матча. Всего в нынешнем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах АПЛ за «канониров», в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету Саки четыре забитых мяча и два голевых паса в пяти матчах Лиги чемпионов.
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