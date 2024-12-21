«Барселона» — «Атлетико»: после первого тайма хозяева впереди со счётом 1:0
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В эти минуты проходит матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Барселона» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30' 1:1 Де Пауль – 60' 1:2 Сёрлот – 90+6'
На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри с передачи Гави. К перерыву «Барселона» ведёт в один мяч.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 38 очков за 18 встреч. «Атлетико» находится на второй строчке, заработав 38 очков за 17 игр.
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