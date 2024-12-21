«Барселона» — «Атлетико»: после первого тайма хозяева впереди со счётом 1:0

В эти минуты проходит матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Барселона» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри с передачи Гави. К перерыву «Барселона» ведёт в один мяч.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 38 очков за 18 встреч. «Атлетико» находится на второй строчке, заработав 38 очков за 17 игр.