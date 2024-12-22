Дэвид Мойес рассказал, как однажды хотел подписать Эндрю Робертсона в «Сандерленд»

Бывший главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес рассказал, как во время работы в клубе в сезоне-2016/2017 хотел подписать будущую легенду «Ливерпуля», шотландского защитника Эндрю Робертсона, выступавшего на тот момент за «Халл Сити».

«В то время я был тренером в «Сандерленде», встречался с его агентами и пытался договориться о его переходе из «Халла» в «Сандерленд», но тогда и «Халл», и «Сандерленд» находились в самом низу таблицы и были конкурентами, поэтому мы его не получили», — приводит слова Мойеса Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне АПЛ 30-летний Робертсон провёл 14 матчей за «Ливерпуль», в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету пять матчей и одна передача в рамках Лиги чемпионов.