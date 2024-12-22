Мартинелли — о дубле Жезуса в ворота «Кристал Пэлас»: весь клуб очень рад за Габриэла

Игрок лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли прокомментировал дубль нападающего клуба Габриэла Жезуса в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1).

«Я так рад за него. Не только я, думаю, что весь клуб очень рад за него. Он действительно этого заслуживает. Это парень, который старается помогать всем в клубе: самым молодым игрокам, самым старшим, всем. Он парень, который заслуживает того, что делает. Так что очень доволен голами, которые он забил в середине недели и сегодня. Очень счастлив», — приводит слова Мартинелли официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Габриэл Жезус провёл за лондонский «Арсенал» во всех турнирах 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.