«Барселона» — «Атлетико»: Де Пауль сравнял счёт на 60-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра идёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри с передачи Гави. На 60-й минуте забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль.

«Барселона» после 18 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда имеет в своём активе 38 очков. Мадридский «Атлетико» с аналогичным количеством очков после 17 матчей занимает второе место.