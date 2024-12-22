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«Барселона» — «Атлетико»: Де Пауль сравнял счёт на 60-й минуте

«Барселона» — «Атлетико»: Де Пауль сравнял счёт на 60-й минуте
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В эти минуты проходит матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра идёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30'     1:1 Де Пауль – 60'     1:2 Сёрлот – 90+6'    

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри с передачи Гави. На 60-й минуте забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль.

«Барселона» после 18 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда имеет в своём активе 38 очков. Мадридский «Атлетико» с аналогичным количеством очков после 17 матчей занимает второе место.

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