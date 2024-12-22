«Как, чёрт возьми, можно играть в слишком атакующий футбол?» Слот — о Постекоглу

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, в преддверии матча его команды с «Тоттенхэмом» в 17-м туре АПЛ высказался о своём коллеге Ангелосе Постекоглу, возглавляющем «шпор».

«Я уже сказал столько хороших слов о нём и его стиле, что если я скажу ещё что-то, то может показаться, что я его агент!

Я действительно должен отдать им должное, потому что когда я смотрю на «Тоттенхэм», я думаю о Давиде Жиноле, Поле Гаскойне, Гленне Ходдле и, в последние годы, Луке Модриче, Рафаэле ван дер Варте… и Гарете Бэйле. Для меня они всегда были определённым брендом в футболе и имеют определённую идентичность. Я думаю, что Ангелос Постекоглу полностью возвращает им эту идентичность. Каждый раз приятно смотреть на них… Я также надеюсь, что он выиграет трофей — не Кубок Лиги! Но я сильно болею за его команду в Лиге Европы, потому что люди всегда говорят о трофеях, и что это очень важно.

Для его бренда футбола и его стиля это гораздо важнее, и если он сможет совместить это с победой, это будет очень хорошо для футбола в целом, потому что люди перестанут говорить о том, что он слишком много атакует или что-то в этом роде. Как, чёрт возьми, можно играть в слишком атакующий футбол?» — приводит слова Слота Liverpool Echo.