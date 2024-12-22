«Гавр» Кузяева и «Монпелье» вылетели в 1/32 финала Кубка Франции от команд низших лиг

21 декабря прошли 13 матчей в рамках 1/32 финала Кубка Франции, два из которых завершились конфузом для команд Лиги 1.

Так, «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, уступил клубу «Стад Брьошен» (0:1), выступающему в лиге Националь 2 (четвёртый дивизион французского футбола). Россиянин провёл на поле 81 минуту, после чего был заменён.

А самое крупное фиаско постигло «Монпелье», который потерпел разгром со счётом 0:4 от клуба той же лиги Националь 2 «Ле-Пюи Фут 43».

Результаты остальных матчей 1/32 финала Кубка Франции вы можете посмотреть на «Чемпионате».

22 декабря пройдут остальные встречи данной стадии соревнования.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ».