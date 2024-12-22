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«Гавр» Кузяева и «Монпелье» вылетели в 1/32 финала Кубка Франции от команд низших лиг

«Гавр» Кузяева и «Монпелье» вылетели в 1/32 финала Кубка Франции от команд низших лиг
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21 декабря прошли 13 матчей в рамках 1/32 финала Кубка Франции, два из которых завершились конфузом для команд Лиги 1.

Так, «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, уступил клубу «Стад Брьошен» (0:1), выступающему в лиге Националь 2 (четвёртый дивизион французского футбола). Россиянин провёл на поле 81 минуту, после чего был заменён.

Кубок Франции . 1/32 финала
21 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Стад Брьошен
Сен-Бриё
Окончен
1 : 0
Гавр
Гавр
1:0    

А самое крупное фиаско постигло «Монпелье», который потерпел разгром со счётом 0:4 от клуба той же лиги Националь 2 «Ле-Пюи Фут 43».

Кубок Франции . 1/32 финала
21 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Ле-Пюи Фут 43
Ле-Пюи-ан-Веле
Окончен
4 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Zogba – 43'     2:0 Pays – 75'     3:0     4:0 Mayela – 90'    

Результаты остальных матчей 1/32 финала Кубка Франции вы можете посмотреть на «Чемпионате».

22 декабря пройдут остальные встречи данной стадии соревнования.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ».

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