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Барселона — Атлетико Мадрид, результат матча 18-го тура Ла Лиги, счёт — 1:2, 22 декабря 2024 года

«Атлетико» вырвал победу в концовке матча с «Барселоной» в 18-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречались каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30'     1:1 Де Пауль – 60'     1:2 Сёрлот – 90+6'    

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри с передачи Гави. На 60-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади соперника забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 90+6-й минуте победу «Атлетико» принёс точный удар Александра Сёрлота.

Мадридский «Атлетико» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 38 очками занимает второе место.

Турнирная таблица Ла Лиги
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