«Атлетико» вырвал победу в концовке матча с «Барселоной» в 18-м туре Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречались каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри с передачи Гави. На 60-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади соперника забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 90+6-й минуте победу «Атлетико» принёс точный удар Александра Сёрлота.

Мадридский «Атлетико» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 38 очками занимает второе место.