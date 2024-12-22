Видео: Букайо Сака покидает стадион на костылях после матча «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
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Нападающего лондонского «Арсенала» Букайо Сака покинул стадион «Селхерст Парк» на костылях после травмы, полученной в матче 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1). Он был заменён на 24-й минуте встречи.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6' 1:1 Сарр – 11' 1:2 Жезус – 14' 1:3 Хаверц – 38' 1:4 Мартинелли – 60' 1:5 Райс – 84'
Дублем в составе «канониров» отметился бразильский нападающий Габриэл Жезус. Ещё по мячу записали на свой счёт Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли и Деклан Райс. Единственный гол в составе хозяев на счету сенегальского форварда Исмаилы Сарра.
Всего в нынешнем сезоне Букайо Сака сыграл в 16 матчах АПЛ за «канониров», в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету Саки четыре забитых мяча и два голевых паса в пяти матчах Лиги чемпионов.
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