Мадридский «Атлетико» вышел на первое место в испанской Примере, обыграв «Барселону»

Мадридский «Атлетико» одержал волевую победу над «Барселоной» в матче 18-го тура Ла Лиги со счётом 2:1. Таким образом, «Атлетико» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри с передачи Гави. На 60-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади соперника забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 90+6-й минуте победу «Атлетико» принёс точный удар Александра Сёрлота.

«Барселона» с 38 очками занимает второе место. Команда сыграла на одну игру больше, чем «Атлетико». Мадридский «Реал» с 37 очками после 17 матчей идёт на третьем месте.