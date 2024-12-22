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Мадридский «Атлетико» вышел на первое место в испанской Примере, обыграв «Барселону»

Мадридский «Атлетико» вышел на первое место в испанской Примере, обыграв «Барселону»
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Мадридский «Атлетико» одержал волевую победу над «Барселоной» в матче 18-го тура Ла Лиги со счётом 2:1. Таким образом, «Атлетико» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30'     1:1 Де Пауль – 60'     1:2 Сёрлот – 90+6'    

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Педри с передачи Гави. На 60-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади соперника забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 90+6-й минуте победу «Атлетико» принёс точный удар Александра Сёрлота.

«Барселона» с 38 очками занимает второе место. Команда сыграла на одну игру больше, чем «Атлетико». Мадридский «Реал» с 37 очками после 17 матчей идёт на третьем месте.

Турнирная таблица Ла Лиги
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