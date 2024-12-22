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«Атлетико» обыграл «Барселону» в гостях впервые с февраля 2006 года

«Атлетико» обыграл «Барселону» в гостях впервые с февраля 2006 года
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В ночь с 21 на 22 декабря завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». «Матрасники» одержали выездную победу со счётом 2:1, благодаря голу в компенсированное время второго тайма. Таким образом, красно-белые обыграли «блауграну» в гостях впервые с февраля 2006 года.

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30'     1:1 Де Пауль – 60'     1:2 Сёрлот – 90+6'    

Данная безвыигрышная серия насчитывала 24 матча. Ранее «Атлетико» побеждал «Барселону» на её стадионе в февральской игре сезона-2005/2006. Тогда удалось выиграть со счётом 3:1.

Отметим, «Атлетико» набрал 41 очко за 18 матчей и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 38 очками расположилась на втором месте. Команда Флика сыграла на одну игру больше, чем «Атлетико». Мадридский «Реал» с 37 очками после 17 матчей идёт на третьей строчке.

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