«Атлетико» обыграл «Барселону» в гостях впервые с февраля 2006 года

В ночь с 21 на 22 декабря завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». «Матрасники» одержали выездную победу со счётом 2:1, благодаря голу в компенсированное время второго тайма. Таким образом, красно-белые обыграли «блауграну» в гостях впервые с февраля 2006 года.

Данная безвыигрышная серия насчитывала 24 матча. Ранее «Атлетико» побеждал «Барселону» на её стадионе в февральской игре сезона-2005/2006. Тогда удалось выиграть со счётом 3:1.

Отметим, «Атлетико» набрал 41 очко за 18 матчей и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 38 очками расположилась на втором месте. Команда Флика сыграла на одну игру больше, чем «Атлетико». Мадридский «Реал» с 37 очками после 17 матчей идёт на третьей строчке.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: