Вчера, 21 декабря, завершились четыре матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 18 тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 21 декабря:

«Хетафе» — «Мальорка» — 0:1;

«Сельта» — «Реал Сосьедад» — 2:0.

«Осасуна» — «Атлетик» — 1:2;

«Барселона» — «Атлетико» — 1:2.

Сегодня, 22 декабря, 18-й тур испанской Ла Лиги завершится пятью матчами.

На данный момент «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. На втором месте находится «Барселона», имеющая 38 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого 37 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Мальорка», которые набрали 36 и 30 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (15), «Вальядолид» (12) и «Валенсия» (11).

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