Вчера, 21 декабря, завершились четыре матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 18 тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей чемпионата Испании 21 декабря:
- «Хетафе» — «Мальорка» — 0:1;
- «Сельта» — «Реал Сосьедад» — 2:0.
- «Осасуна» — «Атлетик» — 1:2;
- «Барселона» — «Атлетико» — 1:2.
Сегодня, 22 декабря, 18-й тур испанской Ла Лиги завершится пятью матчами.
На данный момент «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. На втором месте находится «Барселона», имеющая 38 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого 37 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Мальорка», которые набрали 36 и 30 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (15), «Вальядолид» (12) и «Валенсия» (11).
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