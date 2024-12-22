Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Испании 21 декабря: Атлетико в гостях обыграл Барселону и вырвался в лидеры Ла Лиги

Результаты матчей чемпионата Испании 21 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 21 декабря, завершились четыре матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 18 тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Результаты матчей чемпионата Испании 21 декабря:

  • «Хетафе» — «Мальорка» — 0:1;
  • «Сельта» — «Реал Сосьедад» — 2:0.
  • «Осасуна» — «Атлетик» — 1:2;
  • «Барселона» — «Атлетико» — 1:2.

Сегодня, 22 декабря, 18-й тур испанской Ла Лиги завершится пятью матчами.

На данный момент «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. На втором месте находится «Барселона», имеющая 38 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого 37 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Мальорка», которые набрали 36 и 30 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (15), «Вальядолид» (12) и «Валенсия» (11).

Материалы по теме
«Атлетико» обыграл «Барселону» в гостях впервые с февраля 2006 года

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android