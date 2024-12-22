«Барселона» во второй раз в истории повторила клубный антирекорд 59-летней давности

Каталонская «Барселона» проиграла на своём поле мадридскому «Атлетико» (1:2) в матче 18-го тура Ла Лиги и повторила клубный антирекорд по серии домашних поражений в чемпионатах Испании. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, проиграв три домашних матча кряду в Ла Лиге, «блауграна» повторила свой худший результат в турнире после двух других серий из трёх проигрышей в 1965 и 1987 годах.

Напомним, ранее «Барселона» проиграла «Лас-Пальмасу» (1:2) и «Леганесу» (0:1). На данный момент подопечные Флика идут вторыми в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков после 19 сыгранных встреч.

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