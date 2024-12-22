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Результаты матчей чемпионата Италии 21 декабря

Результаты матчей чемпионата Италии 21 декабря
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21 декабря прошли матчи 17-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Италии, 21-й тур, результаты матчей 21 декабря

«Лечче» — «Лацио» — 1:2
«Дженоа» — «Наполи» — 1:2
«Торино» — «Болонья» — 0:2

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», который записал в свой актив 38 очков. На втором месте находится «Аталанта», которая набрала 37 очков. Замыкает тройку лидеров «Интер», на счету которого 34 очка.

В топ-5 входят «Лацио» и «Фиорентина», которые набрали 34 и 31 очко соответственно.

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