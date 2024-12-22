«Атлетико» продлил победную серию до 12 матчей во всех турнирах

Мадридский «Атлетико» обыграл в гостях «Барселону» в матче 18-го тура испанской Ла Лиги, продлив таким образом победную серию до 12 матчей подряд во всех турнирах. Игра с каталонцами завершилась со счётом 2:1.

За это время «матрасники» одержали семь побед кряду в чемпионате Испании, а также подкрепили успех двумя успешными результатами в Кубке Испании и тремя выигранными встречами в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

На данный момент «Атлетико», набравший 41 очко за 18 матчей, возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 38 очками расположилась на втором месте. Команда Флика сыграла на одну игру больше, чем подопечные Симеоне.

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