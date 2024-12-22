Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение «Барселоны» в игре с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении своей команды в матче 18-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (1:2).

«Мы провели выдающуюся игру. Я очень горжусь своими игроками, но я очень разочарован результатом. «Атлетико» ждал своего шанса, и для них этого было достаточно. Для нас всё по-другому. Проиграть сегодня было очень обидно… Но я в восторге от игры», — приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

На данный момент подопечные Флика идут вторыми в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков после 19 сыгранных встреч. «Атлетико», набравший 41 очко за 18 матчей, возглавляет чемпионат Испании.

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