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Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» в матче с «Барселоной» в Ла Лиге

Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» в матче с «Барселоной» в Ла Лиге
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1).

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30'     1:1 Де Пауль – 60'     1:2 Сёрлот – 90+6'    

«Доволен, не могу скрывать. Команда страдала. «Барселона» играет очень хорошо, постоянно атакует. Сегодня у нас был великолепный вечер в плане обороны, особенно благодаря Облаку. Это позволило нам выживать».
«Во втором тайме игра стала более открытой. У нас был момент у Барриоса при счете 1:1. У них было много моментов. Когда много атакуешь, можешь потерять порядок. Команда проявила терпение и воспользовалась контратакой, чтобы забить невероятный гол. Гол Сёрлота – это шедевр. «Игроки готовы к соревнованиям. Самое сильное, что у нас есть, – это команда. Мы доказываем это на деле. Замены, когда они выходят, действительно делают разницу. Это то, чего хотят тренеры», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко. «Барселона» (38) находится на втором месте.

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