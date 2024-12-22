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Рафинья отреагировал на поражение «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Рафинья отреагировал на поражение «Барселоны» в матче с «Атлетико»
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Вингер «Барселоны» Рафинья взял на себя ответственность за поражение каталонцев в матче 18-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «матрасников».

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30'     1:1 Де Пауль – 60'     1:2 Сёрлот – 90+6'    

«У меня был шанс сравнять счёт, но я упустил его. А во время второго гола в наши ворота, не смог остановить атаку. Я беру на себя ответственность за проигрыш», — приводит слова Рафиньи Sky Sports.

Напомним, на данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков после 19 сыгранных встреч. «Атлетико», набравший 41 очко за 18 матчей, возглавляет чемпионат Испании.

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