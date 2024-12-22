Рафинья отреагировал на поражение «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Вингер «Барселоны» Рафинья взял на себя ответственность за поражение каталонцев в матче 18-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «матрасников».

«У меня был шанс сравнять счёт, но я упустил его. А во время второго гола в наши ворота, не смог остановить атаку. Я беру на себя ответственность за проигрыш», — приводит слова Рафиньи Sky Sports.

Напомним, на данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков после 19 сыгранных встреч. «Атлетико», набравший 41 очко за 18 матчей, возглавляет чемпионат Испании.