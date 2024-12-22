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Головин одним словом отреагировал на попадание в команду года Лиги 1 от Whoscored

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о попадании в команду года французской Лиги 1 по версии статистического портала Whoscored.

Головин выложил в своём телеграм-канале фото команды 2024 года в чемпионате Франции и подписал его следующим образом: «Работаем», добавив эмодзи рукопожатия.

Фото: Whoscored

Всего в 2024 году в рамках Лиги 1 Головин провёл 23 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

В текущем сезоне российский хавбек отличился двумя голами и одной результативной передачей в 19 матчах во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 30 млн.

На данный момент «Монако» располагается на третьем месте в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. На счету красно-белых 30 очков в 16 матчах.

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