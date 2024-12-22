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Симеоне выделил одного защитника, чью игру в матче с «Барселоной» он считает блестящей

Симеоне выделил одного защитника, чью игру в матче с «Барселоной» он считает блестящей
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру защитника команды Хави Галана в матче 18-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной». Встреча закончилась победой «матрасников» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30'     1:1 Де Пауль – 60'     1:2 Сёрлот – 90+6'    

«То, что делает Галан, просто невероятно. В начале сезона мы не очень на него рассчитывали. Даже думали, что он может уйти. Но мы видели, как он тренируется, его настрой был фантастическим. Он получил возможность и выступает блестяще», — приводит слова Симеоне Diario AS.

Напомним, на данный момент «Атлетико», набравший 41 очко за 18 матчей, возглавляет чемпионат Испании. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков после 19 сыгранных встреч.

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