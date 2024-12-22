Симеоне выделил одного защитника, чью игру в матче с «Барселоной» он считает блестящей

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру защитника команды Хави Галана в матче 18-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной». Встреча закончилась победой «матрасников» со счётом 2:1.

«То, что делает Галан, просто невероятно. В начале сезона мы не очень на него рассчитывали. Даже думали, что он может уйти. Но мы видели, как он тренируется, его настрой был фантастическим. Он получил возможность и выступает блестяще», — приводит слова Симеоне Diario AS.

Напомним, на данный момент «Атлетико», набравший 41 очко за 18 матчей, возглавляет чемпионат Испании. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков после 19 сыгранных встреч.