21 декабря состоялось восемь встреч 1/32 финала Кубка Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Кубка Франции 21 декабря:

«Канн» — «Гренобль» — 3:2;

«Стад Брьошен» — «Гавр» — 1:0;

«Ла Рош» — «Брест» — 0:1;

«Див-Кабур» — «Сен-Дени» — 2:0;

«О Лион» — «Тулуза» — 0:0 (2:4 пен.);

«Буржуан-Жалье» — «Мартиг» — 4:1;

«Феньи Ольнуа» — «Лион» — 1:2;

«Ле-Пюи Фут 43» — «Монпелье» — 4:0.

Напомним, действующим обладателем трофея является столичный клуб «Пари Сен-Жермен», который 25 мая 2024 года в финальном матче Кубка Франции сезона-2023/2024 переиграл «Лион» со счётом 2:1.