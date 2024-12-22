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Результаты матчей Кубка Франции 21 декабря

Результаты матчей Кубка Франции 21 декабря
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21 декабря состоялось восемь встреч 1/32 финала Кубка Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Кубка Франции 21 декабря:

  • «Канн» — «Гренобль» — 3:2;
  • «Стад Брьошен» — «Гавр» — 1:0;
  • «Ла Рош» — «Брест» — 0:1;
  • «Див-Кабур» — «Сен-Дени» — 2:0;
  • «О Лион» — «Тулуза» — 0:0 (2:4 пен.);
  • «Буржуан-Жалье» — «Мартиг» — 4:1;
  • «Феньи Ольнуа» — «Лион» — 1:2;
  • «Ле-Пюи Фут 43» — «Монпелье» — 4:0.

Напомним, действующим обладателем трофея является столичный клуб «Пари Сен-Жермен», который 25 мая 2024 года в финальном матче Кубка Франции сезона-2023/2024 переиграл «Лион» со счётом 2:1.

Календарь Кубка Франции
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