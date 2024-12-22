Генич отреагировал на поражение «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Известный российский футбольный комментатор Константин Генич высказался о поражении каталонской «Барселоны» в матче 18-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико». Игра завершилась гостевой победой красно-белых со счётом 2:1.

«И такое бывает. «Барса» не заслуживала поражения, но уметь играть неважно и выиграть — тоже надо уметь! «Атлетико» и Симеоне красавцы», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, «Атлетико» набрал 41 очко за 18 матчей и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 38 очками расположилась на втором месте. Команда Флика сыграла на одну игру больше, чем «Атлетико».

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