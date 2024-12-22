Генич отреагировал на поражение «Барселоны» в матче с «Атлетико»
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Известный российский футбольный комментатор Константин Генич высказался о поражении каталонской «Барселоны» в матче 18-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико». Игра завершилась гостевой победой красно-белых со счётом 2:1.
Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30' 1:1 Де Пауль – 60' 1:2 Сёрлот – 90+6'
«И такое бывает. «Барса» не заслуживала поражения, но уметь играть неважно и выиграть — тоже надо уметь! «Атлетико» и Симеоне красавцы», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Отметим, «Атлетико» набрал 41 очко за 18 матчей и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. «Барселона» с 38 очками расположилась на втором месте. Команда Флика сыграла на одну игру больше, чем «Атлетико».
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